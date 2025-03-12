Malatya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 13 kişi tutuklandı!

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 205 sentetik hap, 148 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 910 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.