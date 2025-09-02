Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da uyuşturucuya darbe! 38 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.9.2025 21:15 Son Güncelleme: 2.9.2025 21:20

Malatya'da uyuşturucuya darbe! 38 kişi tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayı boyunca sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.

Bir ay içinde gerçekleştirilen 28 farklı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında; bir kilo 953 gram metamfetamin, 55 bin 856 adet sentetik ecza maddesi, 732 gram sentetik kannabinoid, 655 gram esrar, 134 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 6 adet ecstasy hap, 93 kök kenevir bitkisi yer aldı.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucunda yakalanan 38 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

