Malatya’da yalnız yaşayan 85 yaşındaki kadın ölü bulundu

Emniyetten yapılan ilk açıklamada, yaşlı kadının ölümünde şüpheli bir durumun olmadığı ve olayın doğal nedenlere bağlı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi, Edalı Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 85 yaşındaki Sultan Altaş haber alamayan yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Girdikleri dairede yaşlı kadını hareketsiz halde bulan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sultan Altaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"ÖLÜM DOĞAL NEDENLERDEN KAYNAKLANDI"

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Malatya Emniyet Müdürlüğü bir Basın Bülteni yayınladı. Bülten'de, olayın 'Şüpheli Ölüm' vakası olarak kayıtlara geçtiği ancak yapılan ilk tetkikler ve yakınlarla yapılan görüşmeler sonucunda, Altaş'ın ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığının değerlendirildiği ifade edildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdüğü öğrenildi.