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Giriş Tarihi: 4.3.2025 01:40

Malatya'da zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı

Malatya'da 4 aracın birbirine girmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Malatya’da zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı

Kaza, 20.00 sıralarında İnönü caddesi Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametinden gelen A.A. idaresindeki 44 PN 142 plakalı Fiat marka otomobil, H.İ.T. yönetimindeki 44 AEZ 707 plakalı hafif ticari araç ve O.A.'nın kullandığı 01 BA 567 plakalı Toyota marka otomobil ile S.A. idaresindeki 01 ALZ 856 plakalı Honda marka araç çarpıştı.

Kazada, A.S.A. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya'da zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı
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