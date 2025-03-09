Malatya’daki feci kazada 102 metre fren izi

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Gürkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 44 ADL 209 plakalı Opel marka otomobil cami çıkışı evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Mehmet Karabatak'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaşlı adam yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 102 metre fren izine rastlandı. Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.