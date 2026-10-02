Malatya’daki otobüs faciasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ile otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otobüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.