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Giriş Tarihi: 2.10.2026 15:09

Malatya’daki otobüs faciasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Korkunç olayın araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Malatya’daki otobüs faciasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Havaalanı Yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç ile havalimanı istikametine seyreden 44 FK 630 plakalı otobüs kavşakta çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ile otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otobüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



KAZA ANI OTOBÜSÜN ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün seyir halinde olduğu sırada kavşak bölümünde hafif ticari araçla çarpıştığı çarpışmanın ardından otobüs araçların savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MALATYA #YEŞİLYURT #KAZA

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