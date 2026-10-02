Malatya’daki otobüs faciasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ile otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otobüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
KAZA ANI OTOBÜSÜN ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün seyir halinde olduğu sırada kavşak bölümünde hafif ticari araçla çarpıştığı çarpışmanın ardından otobüs araçların savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.