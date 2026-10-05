Haberler Yaşam Haberleri Malatya'daki tefecilik operasyonunda tutuklama
Giriş Tarihi: 5.10.2026 22:24

Malatya'daki tefecilik operasyonunda tutuklama

Malatya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Malatya’daki tefecilik operasyonunda tutuklama
  • ABONE OL

MALATYA (AA) - Malatya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik", "organ ve doku ticareti" ile "yağma" suçlarının önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Ekim'de 18 adrese düzenlenen operasyonda 19 milyon 905 bin lira değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli nitelikte kesici alet, 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 13 şüpheli yakalanmıştı.

#MALATYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'daki tefecilik operasyonunda tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA