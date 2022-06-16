Malazgirt Nerede? Malazgirt Nereye Bağlı Ve Nerenin İlçesi?

1534 km2 yüzölçümüne sahip olan Malazgirt, bulunduğu şehrin en büyük ilçesi olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. Günümüze kadar Hasaniler, Asurlular, Urartulara, Persler, İskitler, Gürcüler, Romalılar, Medler, Bizanslılar, Sasaniler, Abbasiler, Emeviler, Selçuklular, Ahlatşahlar, İlhanlılar, Moğollar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Eyyubiler, Osmanlılar, Timurlar ve Safeviler gibi devletlerin egemenliği altına girmiştir. Peki Malazgirt nerede? Malazgirt nereye bağlı ve nerenin ilçesi? Konu hakkında tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Malazgirt Nerede?

Malazgirt nereye bağlı diye düşünüyorsanız sizin için bu soruyu hızlıca yanıtlayalım. Malazgirt, Muş ilinin bir ilçesi olarak biliniyor. Muş ilinin merkezine 137 km uzaklıkta yer alıyor. Malazgirt, doğusunda Patnos, batısında Bulanık, güneyinde Ahlat, kuzeyinde ise Murat Nehri ile çevrilidir.

Malazgirt Ovası Nerede?

Malazgirt; ovası, tarihi ve kalesi ile ünlü bir ilçe olarak biliniyor. Malazgirt ovası ise Malazgirt ile Bitlis'in Ahlat ilçesi arasında yer alıyor. Ovanın yüzölçümü yaklaşık olarak 450 km2 olarak tahmin ediliyor. Malazgirt Ovası, tektonik kırılımlar ve depremler sonucunda oluşmuştur ve geniş tabanlı bir ova olarak bilinmektedir. Fırat Nehri'nin bir kolu olan Murat Irmağı, Malazgirt Ovası'nın kuzey batısından geçiyor.

Malazgirt Savaşı Nerede Oldu?

Malazgirt nerenin ilçesi diye merak eden pek çok kişi, savaşın yapıldığı alanı da bilmek istiyor. Malazgirt Savaşı tam olarak Muş- Malazgirt ile Bitlis- Ahlat arasında bulunan ova üzerinde gerçekleştiriliyor.