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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:40

Mali denetim sonuçlandı: AYM’den 26 siyasi parti hakkında suç duyurusu kararı! İşte o liste…

Anayasa Mahkemesi (AYM), siyasi partilerin mali denetimleri kapsamında yaptığı incelemeler sonucunda 26 siyasi partinin kesin hesaplarını kabul edilemez buldu. Yüksek Mahkeme, söz konusu partiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Mali denetim sonuçlandı: AYM’den 26 siyasi parti hakkında suç duyurusu kararı! İşte o liste…
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, AYM tarafından yapılan incelemelerde 22 siyasi partinin 2024 yılına ait kesin hesapları değerlendirildi. Bunlar Türkiye Yüzüncü Yıl Partisi, Kızılelma Partisi, Çağdaş Türkiye Partisi, As Parti, Kürdistan Komünist Partisi, İşçinin Kendi Partisi, Anadolu Cumhuriyet Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Anahtar Parti, Genç Türkiye Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Doğuş Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyetçi Aydınlık Parti, Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Hak ve Huzur Partisi, Adalet ve Demokrasi Partisi, Türkiye Emekliler Partisi, Sağ Parti, Anadolu Birliği Partisi ve Ana Yol Partisi oldu. Umuda Yürüyüş Partisi ile Küresel Adalet ve Liyakat Partisi'nin 2023 ve 2024 yıllarına, Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına, Türkiyem Partisi'nin ise 2023 yılına ait kesin hesapları da incelendi.

KESİN HESAPLAR KABUL EDİLEMEZ BULUNDU

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin belirtilen dönemlerde çeşitli nedenlerle hesap verebilirliği sağlayacak kayıt ve belge düzenini oluşturmadığı gerekçesiyle kesin hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında kabul edilemez olduğuna hükmetti.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

AYM, kanuna aykırılık nedeniyle adı geçen 26 siyasi parti hakkında yasal işlem yapılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

#ANAYASA MAHKEMESİ
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Mali denetim sonuçlandı: AYM’den 26 siyasi parti hakkında suç duyurusu kararı! İşte o liste…
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