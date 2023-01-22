Malta’da canice katledilen Mimar Pelin son yolculuğuna uğurlandı

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi 01.00 sıralarında Jeremie Camilleri'nin idaresindeki araç, akaryakıt istasyonuna çarptıktan sonra bir restorana girdi. Duramayan araç, restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki iç mimar Pelin Kaya'ya çarptı. Alkollü ve uyuşturucu kullandığı belirlenen sürücü sonrasında ise çarptığı Pelin Kaya'nın başına taşla vurarak genç kadını feci şekilde öldürdü. Malta ve Fransa vatandaşı olan Jeremie Camilleri'nin daha önce hırsızlık yapmaktan gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi. Cani, Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede kasten öldürmeden tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Şüphelinin 30 Ocak'ta yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

İSTANBUL'DAN GİDEN ARKADAŞLARI İLE DOĞUM GÜNÜ KUTLUYORDU

Yaklaşık 1.5 yıl önce dil eğitimi almak için Malta'ya giden ve burada iş bularak calışmaya başlayan Pelin Kaya'nın, arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı ve evine döndüğü İstanbul'da kendisine sürpriz yapmak için Malta'ya giden arkadaşları sebebiyle yeniden dışarıya çıktığı öğrenildi. Kaya'nın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları'nın TK1372 sefer sayılı uçağıyla 00.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildi. Ailesine teslim edilen Pelin Kaya'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlamak üzere Esenyurt Esenkent Şehit Mustafa Hasanoğlu Camisi'ne getirildi.

Sevenleri tarafından tabutun üzerine çiçek bırakılırken tabutun önüne ise Pelin Kaya'nın fotoğrafı konuldu. Baba İsmet, anne Çiçek, ablaları Derya ve Figen Kaya taziyeleri kabul ederken sevenlerinin desteğiyle ayakta durdu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

ACILI ANNE "BEN YANDIM"

Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Çiçek Kaya, "Benim kızım melekti. Başarılı bir mimardı. 17 Ocak akşamı görüştük. Görüştüğümüzde bildiği halde bana doğum gününü sordu. Sabah 08.00'de bana kara haberi geldi. Bu anne nasıl olsun. Benim çocuğum okula gitti çok güzel hayalleri vardı. Bir katil bir canı benim çocuğumu aldı. Bu cinayet. Malta Devleti ve halkı bunun cinayet olduğunu bilsin. Cezasını versinler. Ben yandım çocuklar" dedi.

BÜYÜKELÇİLİĞE TEŞEKKÜR ETTİ

Acı olayla ilgili konuşan Pelin Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan, "Bu acının tarifi mümkün değil. Hayallerinin peşinden gitti gittiği yerde de maalesef cenazesini aldık. Arkadaşlarıyla doğum gününü kutluyor evine dönüyor sonrasında İstanbul'dan arkadaşları sürpriz yaparak yanına gidiyor. Onlar için tekrar dışarıya çıkıyor. O sırada bu caniyle karşılaşıyor. Cani çarpıyor ve olay yerinde hayatını kaybediyor. Bir canı uyuşturucu ve alkol alıyor ve yeğenimi öldürüyor. Türk Büyükelçiliği'nin büyük desteklerini gördüklerini anlatan Ceylan, "Orada bu işlemler 2 hafta sürüyormuş Büyükelçiliği destekleriyle süreç iki güne indi.

Türk halk, Malta halkı Malta Dışişleri Bakanlığı ve Malta Polis Teşkilatı bize büyük destek oldular. Orada mahkeme oldu hakim caninin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 30 Ocakta yeni bir dava görülecek. Davada delil incelemesi yapılacak. Amacımız hak ettiği cezayı almasıdır. Bir daha başka insanlara zarar vermemesidir. Yoksa bizim pelinimizi kimse geri getirmeyecek. Bu caniliktir bu cinayettir. Bilerek isteyerek öldürüyor. Pelinimizi bizden aldı. Malta Başkonsolosu hızla vizemizi onayladı.

Pelin'in ablası Derya ile birlikte Malta'ya gittik. Oradaki iki Türk avukat bize yardımcı oldu. Malta'ya indiğimizde Türk Büyükelçiliğimizin büyüklüğünü görmüş olduk. Büyükelçimiz iki saatte bir beni aradı. Sürekli bilgi aldı ve destek olması için ekibini görevlendirdi. Onları n sayesinde iki hafta sürmesi planlanan işlemler iki gün sürdü. Orada Malta halkı olayı protesto etti. Malta Dışişleri Bakanlığı cenaze masraflarını karşıladı. Türk Hava Yolları da büyük destek sağladı. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.