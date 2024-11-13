Maltepe Belediyesi’nde grev bitti! Çöpler dağ gibi duruyor

Maltepe Belediyesi ile belediyedeki işçilerin örgütlü bulunduğu Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkanmasının ve çıkılan grevle birlikte ilçede çöp dağlarının oluşmasının ardından belediye yönetimi ve işçiler anlaştı. Belediye binasındaki grev pankartı indirilirken ilçedeki çöp dağlarının halen daha durduğu görüldü.

Bazı noktalarda ise İBB çalışanları çöp topladı. Maltepe Belediyesi ile Genel İş Sendikası'nın yürüttüğü toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkanmasının ardından Pazar Gecesi işçiler belediyeye grev kararını asmıştı. Grev kararının ardından ise ilçede çöpler toplanmadı.

GECE YARISI ANLAŞTILAR ÇÖPLER DURUYOR

Maltepe'de oluşan çöp dağları sonrasında gece yarısı işçilerle belediye yönetimi Maltepe Belediyesi'nde toplantı yaparak anlaştı. Anlaşma sonrasında grev sona ererken belediyeye asılan grev pankartı da indirildi. Gece saatlerinde grevin sona ermesinin ardından ilçe genelinde çöplerin halan daha toplanmadığı görüldü. Toplanmayan çöpler yığılmaya ve çöp dağları oluşturmaya devam ederken bazı noktalarda bir araçla Maltepe Belediyesi'nin çöp topladığı görüldü.

İBB'NİN İSTAÇ'I TOPLUYOR

Maltepe'de yaşanan grev ve çöplerin toplanmaması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSTAÇ'ın temizlik araçları ve görevlileriyle çöplerin toplandığı görüldü. İSTAÇ, belediyenin toplayamadığı çöpleri topladı.