Maltepe Köprüsü’nden beton dökülüyor: Belediyeden şeritli önlem

İstanbul sahipsizlikten ve ilgisizlikten adeta tel tel dökülür hale geldi. Her gün binlerce aracın geçtiği D-100 Karayolu'nun üzerindeki Maltepe kavşak köprüsünün bakımsızlıktan betonlarında dökülme meydana geldi. Daha önce betonunda bulunan deniz kabuklarıyla gündeme gelen köprüyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmazken, sıvalarının dökülmesiyle beraber paslanmış demirleri görünmeye başladı. Endişeye kapılan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler tehlike oluşturan beton parçalarını levye ile dökerek çevresine emniyet şeridi çekti. Vatandaşlar ise tehlikenin şerit çekerek önlemeyeceğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi bir çalışma başlatmasını istedi. Kritik noktada bulunan Maltepe kavşak köprüsü de betonunda ortaya çıkan midye kabukları nedeniyle gündeme gelmiş, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, köprüye iyileştirme ve güçlendirme yapılması gerektiğini belirtmişti. DHA