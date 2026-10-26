Maltepe merkezli çeteye asayiş baskını! 19 adreste 13 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet güçlerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler neticesinde, yeni nesil çete üyelerinin Maltepe Gülsuyu merkezli bir yapılanma içerisinde olduğu belirlendi. Çetenin silah temini ve silah değişim planlamalarını Anadolu Yakası'nda yer alan bir otelde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda elde edilen video kayıtları, zanlıların otel odalarında ve lobilerinde gerçekleştirdiği yasa dışı silah teminini delillendirdi.

DÖRT İLÇEDE SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve istihbarat verilerini değerlendiren ekipler; Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te meydana gelen toplam 4 ayrı iş yeri ve ikamet kurşunlama olayının arkasında bu şebekenin bulunduğunu saptadı. Düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile 12 mermi ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.