Haberler Yaşam Haberleri Maltepe merkezli çeteye asayiş baskını! 19 adreste 13 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.10.2026 11:09

Maltepe merkezli çeteye asayiş baskını! 19 adreste 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Maltepe Gülsuyu merkezli olarak faaliyet gösteren bir suç çetesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Kent genelinde çeteye yönelik 19 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Maltepe merkezli çeteye asayiş baskını! 19 adreste 13 şüpheli gözaltına alındı
  • ABONE OL

Emniyet güçlerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler neticesinde, yeni nesil çete üyelerinin Maltepe Gülsuyu merkezli bir yapılanma içerisinde olduğu belirlendi. Çetenin silah temini ve silah değişim planlamalarını Anadolu Yakası'nda yer alan bir otelde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda elde edilen video kayıtları, zanlıların otel odalarında ve lobilerinde gerçekleştirdiği yasa dışı silah teminini delillendirdi.

DÖRT İLÇEDE SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve istihbarat verilerini değerlendiren ekipler; Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te meydana gelen toplam 4 ayrı iş yeri ve ikamet kurşunlama olayının arkasında bu şebekenin bulunduğunu saptadı. Düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile 12 mermi ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

#MALTEPE #ANADOLU YAKASI #BEŞİKTAŞ #GÜNGÖREN #TUZLA #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #PENDİK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe merkezli çeteye asayiş baskını! 19 adreste 13 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA