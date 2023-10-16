Maltepe’de 106 metrelik kuru yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Maltepe açıklarında 106 metre uzunluğundaki Comoros bayraklı kuru yük gemisi, karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 106. 2 metre uzunluğundaki geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul boğazından geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturmuştur. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptanmıştır" dedi.