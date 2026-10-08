Maltepe’de göçük etrafındaki 2 bina tedbir amaçlı mühürlendi

Öte yandan, çevredeki binalara ilişkin belediye tarafından hazırlanan yazıda, yıkılan yapı ve enkazının çevredeki binalar üzerinde oluşturabileceği olası tehlikeler dikkate alınarak, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gerekli teknik incelemeler tamamlanıncaya kadar tedbiren tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör