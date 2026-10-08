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Giriş Tarihi: 08.10.2026 20:10 Son Güncelleme: 08.10.2026 20:12

Maltepe'de göçük etrafındaki 2 bina tedbir amaçlı mühürlendi

Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesinin ardından, sokakta bulunan biri 7, diğeri 4 katlı iki bina belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı mühürlendi.

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Maltepe’de göçük etrafındaki 2 bina tedbir amaçlı mühürlendi
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Olay, sabah saatlerinde Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, çevrede bulunan bazı binalarda da inceleme yapıldı.

İKİ BİNA MÜHÜRLENDİ

Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından, sokakta bulunan biri 7, diğeri 4 katlı iki bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

4 katlı binanın giriş katında dernek, 7 katlı binanın giriş katında ise duş malzemelerinin üretildiği imalathane bulunduğu belirlendi. İmalathanede beslenen kedi ve balıklar da ekipler tarafından alındı.

Öte yandan, çevredeki binalara ilişkin belediye tarafından hazırlanan yazıda, yıkılan yapı ve enkazının çevredeki binalar üzerinde oluşturabileceği olası tehlikeler dikkate alınarak, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gerekli teknik incelemeler tamamlanıncaya kadar tedbiren tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MALTEPE

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Maltepe'de göçük etrafındaki 2 bina tedbir amaçlı mühürlendi
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