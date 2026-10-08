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Giriş Tarihi: 08.10.2026 23:56

Maltepe’de aranan şahsı yakalamaya gelen polislere taşlı sopalı saldırı! 2 polis yaralandı

İstanbul Maltepe’de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahsı yakalamak için operasyon düzenleyen polis ekiplerine, şüphelinin yakınları olduğu belirlenen kişiler tarafından taş ve sopalarla saldırıldı. Saldırıda 2 polis memuru yaralanırken, ekipler saldırının devam etmesini önlemek amacıyla havaya 2 el ateş açtı. Kaçmaya çalışan aranan şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Maltepe’de aranan şahsı yakalamaya gelen polislere taşlı sopalı saldırı! 2 polis yaralandı
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Olay, bugün Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Ü.O. (39) isimli şahsın bulunduğu adresi tespit etti. Yapılan incelemede Ü.O.'nun hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

10 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ü.O.'nun 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçları başta olmak üzere toplam 10 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

POLİSE TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sırasında, yakınları olduğu belirlenen bazı kişiler olay yerine geldi. Şahısların görevli polis memurlarına taş ve sopalarla saldırdığı belirlendi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Saldırının devam etmesini engellemek ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla görevli polis memurları tarafından havaya 2 el ateş edildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Yaşanan hareketli dakikaların ardından kaçmaya çalışan Ü.O., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL
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Maltepe’de aranan şahsı yakalamaya gelen polislere taşlı sopalı saldırı! 2 polis yaralandı
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