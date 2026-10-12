Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de çöken bina için kritik toplantı: Çöken binadaki vatandaşların acil ihtiyacı için 9 milyon TL destek
Giriş Tarihi: 12.10.2026 11:19

Maltepe’de çöken bina için kritik toplantı: Çöken binadaki vatandaşların acil ihtiyacı için 9 milyon TL destek

Maltepe’de çöken bina ve çevresindeki binaların sakinleriyle bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, “Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valilerimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak” dedi.

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Maltepe’de çöken bina için kritik toplantı: Çöken binadaki vatandaşların acil ihtiyacı için 9 milyon TL destek
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İstanbul Valisi Davut Gül; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ile birlikte Cevizli Mahallesi'nde 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binaların hak sahipleriyle Maltepe Kaymakamlığı'nda değerlendirme toplantısı yaptı. Vali Gül, toplantı bitiminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcı Ömer Bulut, Kaymakam Mehmet Akçay ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ile birlikte bölgedeki mevcut durum ve atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 9 MİLYON TL YARDIM

Vali Gül, "Olayın o ilk anından itibaren AFAD'ın koordinasyonunda bütün kurumların destekleriyle arama kurtarma çalışmaları başladı ve 24 saat geçmeden bütün arama kurtarma faaliyetleri sonlandı. Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valilerimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak. Ve bugün de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda Bakan Yardımcımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri geldi. Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşehrilerimizle bir istişare bulunduk. Bunun neticesinde hayat devam ediyor. Binalarla ilgili yapılacakları konuştuk" dedi.

#MURAT KURUM #İSTANBUL #AFAD #MALTEPE #ÇEVRE #DAVUT GÜL
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Maltepe’de çöken bina için kritik toplantı: Çöken binadaki vatandaşların acil ihtiyacı için 9 milyon TL destek
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