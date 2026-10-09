Maltepe’de çöken binada 5 kişi can vermişti! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer aylar önce kentsel dönüşüm için taşınmışlar…

11 AY ÖNCE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN TAŞINMIŞLAR

Hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Mesut Bilece'nin, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yaptığı belirtilen 40 yaşındaki Bilece'nin, Maltepe Gülsuyu'ndaki evini kentsel dönüşüme vermesinin ardından yaklaşık 11 ay önce Cevizli Mahallesi'ndeki binaya kiracı olarak taşındığı belirtildi. Ailenin oturduğu daire için aylık yaklaşık 40 bin lira kira ödediği öğrenildi.