Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden Gülce’ye veda

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak üzerinde bulunan 1987 yılında yapılan ve 4 katı kaçak olan Kardeşler Apartmanı 8 Ekim sabahı çökmüştü. Çöken binadan baba Furkan Turhan, anne Sevgi Turhan ile Harun Bora Turhan (12), Gülce Dora Turhan (5) yaralı kurtarılmıştı. Gülce Dora Turhan hastanedeki tedavisi sürerken kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hafif yaralı olan Harun Bora Turhan ve baba Furkan Turhan, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Küçük Gülce'nin cenazesi, annesi Sevgi Turhan'ın tedavisinin sürmesi sebebiyle 11 gündür bekletiliyordu.

ANNESİ SEDYEYLE CENAZEYE GETİRİLDİ

Gasilhaneden alınan Gülce Dora Turhan'ın cenazesi, yakınları tarafından Maltepe Mimar Sinan Camine getirildi. Cenazede acılı baba Furkan Turhan ile oğlu Harun Bora Turhan ile yakınları taziyeleri kabul etti. Baba Furkan Turhan, evladının yaptığı resimleri tabutunun önüne koydu. Çöken binada yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren anne Sevgi Turhan, cenazeye ambulansla getirildi. Ambulanstan sedye ile indirilen Turhan, evladına son kez sarıldı. "Bina çürük çıkalım dedim kimse beni dinlemedi. Her şeyimi kaybettim" diyerek evladının tabutuna sarılan acılı anne daha sonra ambulansla geri götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ile sevenleri ve Maltepeliler Turhan ailesini yalnız bırakmadı. Gülce Dora Turhan, öğle namazına müteakip Maltepe Müftüsünün Hasan Küçük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.