Maltepe’de çöken binada ölen abi kardeşe acı veda

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 4 katı kaçak olan Kardeşler Apartmanının çökmesi sonucunda enkazda kalarak hayatını kaybeden Ahmet Muhammet İnan (22) ile kardeşi Zeynep İnan (20) çöken binanın yakınında bulunan Mimar Sinan Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra abi ve kardeşinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeler son yolculuklarına uğurlanmak üzere Maltepe Mimar Sinan Cami'ne getirildi. Burada baba Mustafa İnan ile anne Selma İnan taziyeleri kabul etti.

GERİYE FOTOĞRAFLAR KALDI

Çökme sırasında kendileri memleketleri Trabzon'da olduğu için herhangi bir zarar görmeyen Mustafa İnan, iki evladını kaybetmenin acısıyla sosyal medya hesabından, "Cennet kuşlarım rahmeti rahmana kavuştu. Yüreğimi yaktılar. Doyamadan gittiler" yazarak bir doğum gününde çekilmiş aile fotoğrafını paylaştı. Acılı baba Mustafa İnan bir başka paylaşımında ise, "Beni bırakıp da nereye gidiyorsunuz, hani biz beraber gidecektik" diye yazarak acısını dile getirdi. İki evladını kaybeden Mustafa İnan'a çocuklarından geriye güzel günlerde çekilen fotoğrafları kaldı.

ZEYNEP MİMARLIK ÖĞRENCİSİYDİ

Cenazede baba Mustafa ile annesi Selma İnan güçlükle ayakta durdu. Ahmet Muhammet İnan'ın, babası Mustafa İnan ile birlikte reklam tabela işi yaptığı, Zeynep İnan'ın ise bir üniversitede İç mimarlık bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenazeye İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ile mahalle sakinleri ve sevenleri acılı aileyi cenazede yalnız bırakmadı. İki kardeşin cenazesi Mimar Sinan Cami'nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sancaktepe Ortadağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜLCE İÇİN ANNESİNİN TABURCU OLMASI BEKLENİYOR

Çöken binada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Turhan'ın ise annesi Sevim Turhan'ın tedavisinin sürdüğü ve annesinin taburcu olmasının ardından cenazesinin kaldırılacağı öğrenildi.

Gülce Turhan

YAŞLI ADAMIN ŞEKER HASTALIĞINDAN ENGELLİ KALMIŞ

Binada enkazdan cansız bedeni çıkarılan 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cenazesi de Maltepe Mimar Sinan Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Şeker hastası olduğu için bacağı kesilen ve engelli olan Hüseyin Özkurt'un çöken binadaki dairede tek başına yaşadığı belirtildi.