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Giriş Tarihi: 30.9.2023 10:06 Son Güncelleme: 30.9.2023 10:11

Maltepe'de film sahnelerini aratmayan soygun! 4 dakikada 4 milyon

İstanbul Maltepe'de film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yüzleri maskeli hırsızlar pasaj içinde bulunan kuyumcuya girerek 4 milyon değerinde altını alıp kaçtı.

DHA
Maltepe’de film sahnelerini aratmayan soygun! 4 dakikada 4 milyon

Olay, saat 04.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir pasajın içerisindeki kuyumcuda meydana geldi.



İddiaya göre; bir araçla pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, kepengi kırarak içeri girdi.



Yaklaşık 4 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkanda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alarak olay yerinden uzaklaştı.



O sırada çevrede bulunan bekçiler, hırsızların peşinden koştu. Hırsızlar geldikleri araca binip kaçtı.

Bekçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLARIN KUYUMCUYA GİRME ANLARI KAMERADA

Hırsızların kuyumcuya girip, kaçtığı anlar pasaj içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde hırsızlar, kepengi kırarak kuyumcu dükkanına giriyor. Altınları alarak kaçan hırsızların bir altın kutusunu da yere düşürdükleri görülüyor.



Durumu fark eden bekçilerinde hırsızların arkasında koştukları görüldü.

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Maltepe'de film sahnelerini aratmayan soygun! 4 dakikada 4 milyon
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