Maltepe’de İBB’nin çalışmasında bir işçi demirlerin altında kaldı





İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Merdiven yardımıyla işçinin bulunduğu yere inen itfaiye ve sağlık ekipleri Durgun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.





Yaralı işçi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.