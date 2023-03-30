Maltepe’de kanlı baskın: 2 ölü

Maltepe'de eski sevgilisinin babasının evini basan genç adam dehşet saçtı. İddiaya göre Hüseyin Dirlik (37) ile Tuğba Demirbaş (36) bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı.Bir hafta önce ise Tuğba Demirbaş'ın şikayeti üzerine Dirlik'e uzaklaştırma kararı verildi. Dün akşam Hüseyin Dirlik, Tuğba'nın ailesinin Zümrütevler Mahallesinde yaşadığı eve geldi.Mutfak kapısından içeri giren Dirlik, eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine silahını çeken Dirlik, baba ile oğluna kurşun yağdırıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba-oğul kurtarılamadı. Katil zanlısı Hüseyin Dirlik ise Seyrantepe'de yakalandı.