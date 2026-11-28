Olay, 27 Kasım'da Altayçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (45) ile S.N.E. (74) arasında trafikte tartışma çıktı. Araçlarından inen iki sürücünün tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.