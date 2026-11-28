Cuma günü Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde E.Y. (45) ile S.N.E. (74) arasında trafikte tartışma çıktı. Araçlarından inen iki sürücünün tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kimlik bilgilerini tespit ettikleri iki sürücüyü yakaladı. Sürücülere, 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' suçundan toplam 183 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

İKİ AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

E.Y.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün trafikten menedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. serbest bırakıldı.