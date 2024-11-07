Maltepe’de vinç 6 aracı biçti! Faciadan dönülen kazada 2 kişi yaralandı

Korkunç kazada 2 kişi yaralandı. İstanbul Maltepe Başıbüyük –Kayışdağı Yolu'nda bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki vinç, 6 aracı biçti. Vinç metreler sonra güçlükle durabilirken vincin çarptığı 6 araç kullanılmaz hale geldi. Korkunç kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, 16.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük –Kayışddağı Yolu üzerinde Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi Şifa Kapısı önünde meydana geldi.

Kayışdağı –Başıbüyük Yolundan Maltepe istikametine gitmekte olan vinç, Şifa Kapısı önünde sürçüşünün kontrolünden çıkarak 6 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir otomobil ters dönerken arkadaşından gelen boş bir servis minibüsü ters dönen otomobilin üzerine çıktı.

6 ARACI BİÇTİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından vinç yaklaşık 300 metre ileride durabilirken kazada 6 araçta büyük hasar meydana geldi. Kazada iki kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük bir faciadan dönülen kazada polis olay yerinde önlem aldı. Yol kısa süre tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Vinç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili polisin çalışması sürüyor.