Maltepe’deki bina faciasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Acılı amca feryat etti: ‘Büyük hayalleri vardı’

'HAYALLERİ BÜYÜKTÜ'



Enkazda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet'in hayallerini anlatan İnan, "Ahmet'in hayali büyüktü, 22 yaşında bir çocuk. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Rabbim ona binmeyi nasip etmedi. Babası memleketine gitti. Dönüşünde acı haberlerini aldı. Her genç gibi hayalleri vardı" diye konuştu.

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