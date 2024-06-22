Manavgat ilçesinde iki turist boğularak hayatını kaybetti

Antalya'nın Evrenseki Mahallesi'nde konakladığı otelin sahilinde denize giren Almanya uyruklu Helmut Slfrad Hopfner, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan ve bilinci kapalı olarak Manavgat'taki bir özel hastaneye kaldırılan Hopfner, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alman turistin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İKİNCİ ÖLÜME DE İNCELEME BAŞLATILDI

İkinci olay ise Çolaklı Mahallesi'nde yaşandı. Tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Slovenya vatandaşı Maria Bundzelova da yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Sahile çıkarılan ve acilen hastaneye götürülen Bundzelova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Slovenyalı turistin ölümüyle ilgili olarak cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Sloven turisttin cansız bedeni otopsi çinAntalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.