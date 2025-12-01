Manavgat’ta rüşvet ve yolsuzluk davası başlıyor

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİLER

Soruşturmada belediye başkan yardımcıları ve Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla ifade verdi. Hüseyin Cem Gül'ün verdiği ifade sonrasında Cumhuriyet savcılığının gözetiminde gerçekleştirilen yer gösterme ve arama çalışmalarında, 1 depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmayı tamamlayan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara'nın ayrıca 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'Kazanç müsaderesi', 'İcbar suretiyle irtikap', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Zimmet' suçlarından cezalandırılması istendi.