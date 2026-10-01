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Giriş Tarihi: 1.10.2026 22:31

Manavgat'ta tır ile iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ve iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Tır sürücüsü Rıza U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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AA
Manavgat’ta tır ile iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı
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Antalya'dan Manavgat yönüne seyir halindeki Rıza U. idaresindeki 34 T 6420 plakalı tır, Manavgat D-400 kara yolu Evrenseki Kavşağı'nda, VIP yolcu taşımacılığı yaptıkları belirtilen Ramazan Y. yönetimindeki 07 BVZ 471 plakalı minibüs ile Fatih K. idaresindeki 07 CCZ 394 plakalı minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Ramazan Y. ve havalimanına gitmek üzere minibüste bulunan Linda Z. ile Matthias Z. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü Rıza U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

#MANAVGAT #ANTALYA
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Manavgat'ta tır ile iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı
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