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Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:36

Manavgat'taki yangınından etkilenmişti! Bölge yine çöplüğe çevirdiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yılki büyük orman yangınından etkilenen bölge yine 5 yıldızlı otellerin ve muz seralarının çöplüğü haline geldi. Birkaç ay önce benzer manzaraların ortaya çıktığı bölge, belediye ekipleri tarafından temizlenmişti.

DHA
Manavgat’taki yangınından etkilenmişti! Bölge yine çöplüğe çevirdiler

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp 10 gün süren yangında 70 bin hektar orman zarar gördü. Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde de bazı bölgeler yangından etkilendi. Yapılaşmaya açılmayan ve kısmen orman, kısmen de tarla ve zeytin bahçelerinin bulunduğu Kır mevkisinde bulunan tali yollar, tur şirketlerinin safari güzergahları arasında yer alıyor. Her yıl yüksek sezonda on binlerce kişinin safari yapmak için geçtiği yol kenarlarına, ilçede bulunan ve tadilata giren 5 yıldızlı otellerin hafriyatları, muz seralarının atıklarının döküldüğü tespit edildi.



KÜVET, MOBİLYALAR, BİTKİ ATIKLARI
Otel tadilatlarından çıkan inşaat atıklarının yanı sıra çok sayıda küvet, mobilyalar ile çeşitli malzemeler ve muz seralarından getirilen bitki atıklarının yol boyunca gelişigüzel vaziyette atılmasına tepki gösteren Sarılar Mahallesi halkı, yollarda ciddi şekilde denetim yapılmasını istedi. Çevredekiler, muz serası atıklarını döken bir kamyonetin fotoğrafını da çekti.



5 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANABİLİRLER
Manavgat Belediyesi yetkilileri, ilçede katı atıklar için döküm alanlarının belli olduğunu, ancak bazı kişilerin çöpleri bu alanlar yerine gelişigüzel yerlere döktüğünü anlattı. Yetkililer, yapılanın 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçunu oluşturduğunu ve sorumluların 5 yıl hapis istemiyle yargılanabileceklerini hatırlattı.



Geçen mayıs ayında aynı güzergaha benzer şekilde çöp dökülmesi sonrası harekete geçen Manavgat Belediyesi ekipleri geniş çaplı temizlik yapmıştı.
Diğer yandan, atıkların döküldüğü bölgede ihaleyle ağaç kesimi yapan firmaların, tomrukların istiflenmesi için iş makineleriyle, düzenleme çalışması yaptığı da öğrenildi.

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Manavgat'taki yangınından etkilenmişti! Bölge yine çöplüğe çevirdiler
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