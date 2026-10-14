Manchester City - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını kayıpsız tamamlayan Manchester City ve PSG, ikinci galibiyetlerini almak için sahaya çıkıyor. İngiliz ekibi, Avrupa'daki ilk iç saha maçında üç puanı hedeflerken son iki sezonun şampiyonu PSG ise galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele, iki takımın lig aşamasındaki mücadelesi açısından dikkat çekici bir randevu olacak.