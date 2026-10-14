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Giriş Tarihi: 14.10.2026 11:38

Manchester City - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!

Avrupa futbolunun iki güçlü ekibi Manchester City ve PSG'nin mücadelesi öncesinde gözler maç programına çevrildi. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, başlama saati ve yayın kanalıyla ilgili ayrıntılara odaklandı. Peki, Manchester City - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, dev karşılaşmaya ilişkin detaylar...

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Manchester City - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu!
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını kayıpsız tamamlayan Manchester City ve PSG, ikinci galibiyetlerini almak için sahaya çıkıyor. İngiliz ekibi, Avrupa'daki ilk iç saha maçında üç puanı hedeflerken son iki sezonun şampiyonu PSG ise galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele, iki takımın lig aşamasındaki mücadelesi açısından dikkat çekici bir randevu olacak.

MANCHESTER CITY - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City ile Paris Saint-Germain, bugün (14 Ekim 2026 Çarşamba) sahaya çıkıyor. İngiltere'nin Manchester kentinde oynanacak dev mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY - PSG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Manchester City - PSG karşılaşması, tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele, TRT'nin dijital yayın platformu tabii aracılığıyla takip edilebilecek.

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KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki dev randevuya Manchester City'nin iç saha maçlarını oynadığı Etihad Stadyumu ev sahipliği yapacak. İngiliz temsilcisi Enzo Maresca yönetiminde galibiyet ararken Manchester deplasmanından üç puanla dönmeyi amaçlıyor.

MANCHESTER CITY VE PSG'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Manchester City, yeni sezonun ilk Avrupa sınavında Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 2-0 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı. PSG ise Slovan Bratislava karşısında aldığı 6-1'lik farklı galibiyetle üç puanı hanesine yazdırdı.

İki takım son olarak 2024-2025 sezonunun Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaşmıştı. Paris'te oynanan mücadelede Manchester City karşısında 2-0 geriye düşen PSG, sahadan 4-2 galip ayrılmıştı.

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MANCHESTER CITY VE PSG'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle tamamlayan Manchester City ve PSG, ikinci karşılaşmaları öncesinde 3'er puana sahip. Fransız temsilcisi, İngiliz ekibinin üzerinde bulunuyor.

14 Ekim 2026 itibarıyla iki takımın puan tablosundaki durumu şöyle:

  • 5. PSG: 1 maç, 1 galibiyet, 3 puan
  • 9. Manchester City: 1 maç, 1 galibiyet, 3 puan

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Manchester City - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
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