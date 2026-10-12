Manchester’da 2 kişinin öldüğü saldırının baş şüphelisiydi: 50 bin sterlin ödülle aranan zanlı Türkiye’de yakalandı

Manchester'ın Moss Side semtinde Haziran 2020'de bir otoparkta düzenlenen sokak partisinde silahlar çekilmiş; 36 yaşındaki Junior Ajose ve 21 yaşındaki Cheriff Tall vurularak hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 300 ila 400 kişinin bulunduğu olay yerinde katil zanlılarını tespit edebilmek için İngiliz polisi yıllardır geniş çaplı bir soruşturma yürütüyordu. Faillerin yakalanması için konulan 50 bin sterlin ödül devam ederken, İngiltere Greater Manchester Polisi (GMP) Ağır Olaylar Ekibi beklenen haberi verdi.





STANSTED HAVALİMANI'NDA POLİSE TESLİM EDİLDİ

6 yıldır aranan şüphelinin tespit edilmesinin ardından Türkiye makamları yürüttüğü soruşturma sonucu 36 yaşındaki zanlıyı kıskıvrak yakaladı ve tamamlanan hukuki süreçlerin ardından İngiltere'ye nakledildi. Stansted Havalimanı'na getirilen zanlı, burada GMP dedektifleri tarafından teslim alınarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.





"ADALET YERİNİ BULANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Soruşturmayı yürüten Baş Dedektif Müfettiş Neil Higginson, Türkiye'deki yakalama ve iade sürecinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Bu tutuklama, Junior ve Cheriff'in ailelerine adalet sağlama konusundaki kararlılığımızın net bir göstergesidir. Son altı yıldır ekibimle birlikte sayısız adrese baskın düzenledik, dijital materyalleri inceledik ve her ihtimali değerlendirdik."

Yetkililer, o gece olay yerinde bulunan görgü tanıklarına seslenerek, ellerindeki en ufak bilginin dahi soruşturmanın seyri için kritik önem taşıdığını belirterek polisle iletişime geçmeleri çağrısını yineledi.