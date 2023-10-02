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Giriş Tarihi: 2.10.2023 16:18 Son Güncelleme: 2.10.2023 16:27

Manevi tazminatı kazandı, sözünü yerine getirdi, YTÜ öğrencilerine burs olarak verdi

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin tarafından mobbinge uğradığı iddiasıyla açtığı davayı kazanmıştı. Eski rektör 10 bin liralık manevi tazminatı Prof. Dr. Doğan’a ödeyince Prof. Dr. Doğan ise sözünü yerine getirerek 10 bin lirayı YTÜ öğrencilerine burs olarak verdi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Manevi tazminatı kazandı, sözünü yerine getirdi, YTÜ öğrencilerine burs olarak verdi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in tarafından mobbinge uğradığı iddiasıyla bir yıl önce bir dava açtı. İstanbul 2. İdare Mahkemesine geçen sene avukatı Sevdenur Doğan aracılığıyla dilekçe sunan Prof. Dr. Doğan, eski rektör tarafından disiplin soruşturmalarının yanı sıra yıldırma maksatlı 5 yıl kadro verilmediğini bu dilekçede aktardı. Tüm disiplin cezaları için Prof. Dr. Doğan, karşı davalar açarak disiplin cezalarını iptal ettirdi. Ancak eski rektörün husumetini sürdürdüğü ileri sürüldü.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in Prof. Dr. Süleyman Doğan'a husumet beslediğine yönelik iddialar da dava sürecinde dillendirildi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, davalı idare YTÜ'nün Doğan'a 20 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine karar verilmesi talep edildi. Mahkeme ise davanın kısmen kabulüne ve davalı Doğan'a 10 bin liralık manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Prof. Dr. Doğan 1,5 ay önce kazandığı manevi tazminatı YTÜ öğrencilerine burs olarak vereceğini ilan etti.

SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ, YTÜ ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK VERDİ

Yaşadığı mobbinge karşılık açtığı davayı kazanan Prof. Dr. Süleyman Doğan, 10 bin liralık manevi tazminatı aldıktan sonra sözünü yerine getirdi. Eski YTÜ rektörü Bahri Şahin'e karşı açtığı mobbing manevi davasını kazanan Prof. Dr. Doğan, manevi tazminattan kazandığı 10 bin lirayı YTÜ öğrencilerine burs olarak bağışladı.

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