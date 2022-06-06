Mangal Nasıl Yakılır? Püf Noktaları ile En Hızlı ve Pratik Mangal Ateşi Nasıl Yakılır?

Güzel havaların tadını çıkarmak için yakılan mangal en leziz et yemeklerini pişirmede önemli bir araçtır. Bazen kebap bazen de balık ızgara yapabilmek için mangal yakımı gerekli bir işlemdir. Bu bakımdan mangal nasıl yakılır sorusuna yanıt vermek gerekir. Mangalın kolay bir şekilde yakılabilmesinde türlü taktikler bulunur. Püf noktaları ile en hızlı ve pratik mangal ateşi nasıl yakılır sorusunun tüm yanıtları yazımızda.

Mangal Nasıl Yakılır?

Piknik ve kamp alanlarında sıklıkla yakılan mangal kişileri uğraştırıcı bir etkinliktir. Ancak mangal yakmanın kendi içindeki püf noktalarını bilmek daha az uğraşmanıza imkan yaratır. Özellikle ormanlık alanlarda yakılan mangal konusunda birçok detaya da dikkat etmek gerekir. Birçok farklı çeşitte yemeğin yapılabildiği mangalı yakabilmek için ne tür kömür kullanmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor.

Bununla birlikte daha kolay bir yakım için elektrikli mangallardan da yararlanılabilir. Klasik türden mangalları yakarken genelde kişiler kendilerine göre birtakım teknikler geliştirirler. Ancak bu durum her zaman sağlıklı olmayabiliyor.

Mangal Kömürü Nasıl Yakılır?

Mangal yakabilmek için birtakım malzemelere ihtiyaç duyulur. Kömür bu malzemelerin başında gelir. Kaliteli bir odun kömürü kullanmak mangalı kolay bir şekilde yakabilmeniz için son derece önemli bir detaydır. Ancak bu süreçte kömürün kolay bir şekilde tutuşması için çıra ve kağıda da ihtiyacınız bulunuyor.

İnce ince çıraları kömürün üzerine ve aralarına dizerek tutuşmasını sağlamalısınız. Bu sürede ateşin çıra ve kömür üzerinde yayılması için de hızlı bir şekilde yelleme yapmanız gerekir. Mangal yakmak sanıldığı kadar kolay bir işlem değildir. Ancak tekniğini bildiğinizde kolayca mangalınızı yakabilirsiniz.

Adım Adım Mangal Ateşi Yakma

Mangal ateşini sağlıklı bir şekilde yakabilmek ve etinizi pişirebilmek için bu işlemin adımlarını bilmeniz gerekiyor. İşlem adımlarına bakıldığında ise şunları söylemek mümkün olabilir:

İlk olarak mangal içerisindeki tüm külleri temizlemeniz gerekiyor.

Daha sonra gazete ve kağıt parçalarını buruşturun ve mangala yerleştirin.

Kağıt parçalarının aralarına ufak dallar da yerleştirmeye dikkat edin.

Kağıtların üzerine kuru dal ve çıra parçalarını dik şekilde yerleştirin.

Boş olan yerlere de en kaliteli mangal kömürlerini yayın.

Bu aşamada çıraların alt kısımlarının boş kalmasına dikkat edin.

Dal ve çıraları tutuşturmanız gerekiyor.

Kömürü eşit bir şekilde yayarsanız ateşin közü de o kadar yeterli olacaktır. Yelleme işlemi ile yanan çıralardaki ateşi yaymaya çalışın. Kömürler kıpkırmızı bir hale geldiğinde hafifçe kırarak büyük kömürleri daha küçük bir hale getirin. Sonrasında etinizi ya da balığınız pişirmeye başlayabilirsiniz.

Mangal Yakarken Nelere Dikkat Edilir?

Mangal yakarken etrafın güvenliğini sağlamanız büyük bir önem taşıyor. En ufak bir kıvılcımın dahi çok büyük yangınlara sebep olabileceğinin bilincinde olmalısınız.

Çevrenizde tutuşacak bir alan olmadığından emin olmalısınız.

Mangalda mutlaka kaliteli kömür kullanmaya önem vermelisiniz.

Tozsuz meşe kömürü kolay tutuştuğu gibi daha rahat bir şekilde mangal yakma avantajı sunar.

Soba yakar gibi mangal yakmamaya özen göstermelisiniz.

Mangal Yakmanın Püf Noktaları

Pratik mangal yakabilmek için uygun bir ortam yaratmanız gerekiyor. Kaliteli kömür kolay mangal yakmanın en önemli noktasıdır. Kolay tutuşması için çıraları ince bir şekilde mangala yerleştirmeniz gerekir. Sonrasında gazete ve benzeri malzemeler ile mangalı yellemelisiniz. Ancak bu süreçte bazı kişiler fön makinesi gibi araçlardan da yararlanabiliyorlar. Kolay mangal yakımı için malzemelerin tam olması büyük bir önem taşır.

Büyük Mangal Nasıl Yakılır?

Mangal yakarken en önemli unsur mangalın boyutlarıdır. Ufak mangalları yakmak sizi çok fazla zorlamasa da büyük mangalları yakarken ciddi anlamda zorlanabilirsiniz. Mangal boyu ne kadar büyük ise gereksinim duyacağınız kömür ve çıra da o kadar fazla olmalıdır. Büyük mangalları yakabilmek için kağıt ve gazete parçalarını bir araya toplayın. Kuru mangal haznesine kağıtları buruşturun ve yerleştirin. Kömür ile bu kağıt ve çıralar birleştiğinde azar azar alevler ortaya çıkmaya başlar.

Bu süreçte kömürün miktarını mangala göre ayarlamanız gerekiyor. İlk olarak toplu olarak yaktığınız kömürü köz haline geldikten sonra mangalın kuru alanlarına dağıtmanız gerekiyor. Mangal büyük olsa da ilk yakım sırasında tüm kömür ve kağıtlar bir arada toplu bulunmalıdır.

Mangal Kömürü Kaç Dakikada Köz Olur?

Mangal kömürü köz haline gelmeden yemeğinizi pişirmemeniz gerekir. Bu durum etin ya da yemeğin yanmasına neden olur. Alevler dindikten sonra köz haline gelen kömürler kullanıma hazır hale gelir. En altta yanan çıralar en az 3 ya da 4 dakika yanar. Bu ateş kömürü 10 ya da 15 dakika içerisinde köz haline getirir. Mangal kömüründe sabit bir ısı olduğunda 3 saatlik yanma süresi olur.