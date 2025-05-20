Manisa Kültür Yolu Festivali’nde Nuri Pakdil ve Kudüs sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yılki ikinci durağı olan Manisa'da devam ediyor. 25 Mayıs'a kadar sürecek olan Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında Kudüs Şairi olarak bilinen merhum şair Nuri Pakdil'in edebî ve fikrî mirasını, Hüseyin Ünlü ve Ahmet Öğreten'in çalışmalarıyla bir araya getiren "Nuri Pakdil ve Kudüs" sergisi, Manisa Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Fetullah Bingül'ün yaptığı ve Nuri Pakdil'in Kudüs sevgisini, adanmışlığını ve Filistin halkının mücadelesini yansıtan eserlerin yer aldığı sergi, Kudüs'ün manevi ve tarihi önemini sanat yoluyla farklı bir perspektiften anlatıyor. "Yürü Kardeşim, Ayaklarına bir Kudüs Gücü Gelsin" sergisi de sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda ise Filistin mücadelesini anlatan ezgileriyle bilinen Grup Yürüyüş konseri büyük ilgi gördü.