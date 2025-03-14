Manisa merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden yasadışı bahis oynanmasına aracılık eden şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa merkezli 10 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, banka hesaplarında toplam 410 milyon TL'lik hareketlilik tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, İzmir, Adana, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir ve Kütahya illerinde belirlenen 21 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 17 cep telefonu, 17 SIM kart, 4 laptop, 2 bilgisayar, 2 tablet, 2 harici hard disk, 10 USB bellek, 2 banka ödeme kartı, 965 gram altın ve 63 irsaliye defteri ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumda olan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.