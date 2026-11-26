Olay, 23 Kasım'da Turgutlu ilçesinde meydana geldi. 56 yaşındaki kadını arayan şüpheli, kendisini devlet görevlisi olarak tanıtıp, FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda isminin geçtiğini belirterek korkuttu. Dolandırıcının endişelendirdiği kadın, yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını Cumhuriyet Caddesi'nde buluştuğu kişiye teslim etti.