Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da 350 fabrika işçisi yemekten zehirlendi
Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:00 Son Güncelleme: 21.10.2023 12:12

Manisa’da 350 fabrika işçisi yemekten zehirlendi

Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalışan 350 kişi yedikleri peynirli makarna ve kıymalı patates yemeği sonrası zehirlendi. Dün öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 350 kişiden 29’unun tedavisi sürüyor.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da 350 fabrika işçisi yemekten zehirlendi

Manisa'da, iş yerlerine hizmet veren bir yemek dağıtım firmasından kaynaklı 350 kişi besin zehirlenmesi yaşadı. 321 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 29 kişinin ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimizde, işyerlerine hizmet veren bir yemek dağıtım firması kaynaklı olduğu düşünülen besin zehirlenmesi vakaları gerçekleşmiştir. Hastanelerimize bugün öğle saatlerinde benzer şikayet ile başvuran vaka sayısının artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon ve çalışmalar gerçekleştirilerek olayın öğrenildiği ilk andan itibaren gerekli tedbirler alınmış ve bir aksamaya mahal verilmeden süreç yönetilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüzce ilgili yemek dağıtım firmasından su numunesi, yemeklerden ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda numunesi alınmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın tedavileri Manisa Şehir Hastanesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, C.B.Ü. Hafsa Sultan Hastanesi, ve özel hastanelerde gerçekleştirilmiştir. Saat 22.12 itibariyle olaydan etkilenen vatandaşlarımızın toplam sayısı 350 olup, taburcu olan hasta sayısı 321, hastanelerimizde halen tedavisi devam eden hasta sayımız ise 29'dur. Hastalarımızda hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız ise bulunmamaktadır. Öğle saatleri yoğun olan başvuru sayısı ise ilerleyen saatlerde azalma göstermiştir ve hastanelerimize başvuru sayısı düşmüştür. Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer vakaların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz."

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eşi Fatma Keskin'i (47) hastaneye getiren Mehmet Ali Keskin, "Ben de çalışıyordum. Eşim beni aradı saat 16.30 gibi, 'Gel beni duraktan al, eve gidecek halim yok' dedi. Gidip, duraktan aldıktan sonra eve götürdüm. Evde yatıyordu, ateş bastı. Hemen hastaneye götürdüm. Şimdi serum taktılar. Dün peynirli makarna yemişler, bugün de kıymalı bir yemek yemişler. Dün o kadar rahatsız değildi, sabaha karşı ishaldi, fakat kesilmişti. Ne olduysa bugün oldu. Şu an durumu iyi" dedi. Öte yandan, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Manisa’da 350 fabrika işçisi yemekten zehirlendi
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