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Giriş Tarihi: 09.10.2026 13:07

Manisa'da acı olay! Evinin yandığını görünce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan belediyeden emekli 56 yaşındaki Metin Balcı, evinde yangın çıktığını duyunca apar topar adrese gitti. Evinin yanarak kül olduğunu gören Balcı, büyük bir şok yaşadı. Talihsiz adam evinin önünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da acı olay! Evinin yandığını görünce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
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Kula ilçesinde yaşayan Metin Balcı'nın Seyitali Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Balcı'nın 5 kişilik ailesi ise hızlıca tahliye edildi. Olay esnasında dışarıda olan Balcı, evinin önüne geldiğinde yangını fark etti. Bu sırada fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Balcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Balcı'nın, bir süre önce belediyeden emekli olduğu öğrenildi. Öte yandan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, olay yerinde incelemelerde bulundu.

#MANİSA
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Manisa'da acı olay! Evinin yandığını görünce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
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