Manisa’da başıboş pitbull dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kamerada...

Köpek saldırısının kendilerinde travmaya neden olduğunu köpeklerinde ise boyun kısmında ciddi yaralanmalara yol açtığını söyleyen Ayten Kibar, "Manisa merkezdeki Konuk Caddesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradık. Köpekte tasma vardı fakat başıboş geziyordu. 6 yıldır beraber yaşadığım terrier cinsi köpeğimiz ağır travma geçiriyor. Veterinere götürüp aşısını yaptırdık. Bizim için de travmatik bir olaydı. Haberlerde izlediğim olay bizim başımıza geldi. Yolda yürürken tasmalı bir pitbull kızımın yanında saldırdı. 50 metre sonra yine aynı köpek tarafından saldırıya uğradık. Bizde sadece üzücü bir travma oluşturdu. Köpeğimde boyun kısmından diş yaralanmaları var. Bakımını yaptırdık ama tabi dışarı çıkaramıyoruz. Bizde dışarı çıkaramama korkusu var. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu durumun cezalandırılmasını istiyorum. O köpeğin de başıboş sokaklarda gezip daha fazla insanın canını yakmasını istemiyorum" dedi.