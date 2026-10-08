Manisa’da eş dehşeti! Kocasını kurşun yağmuruna tuttu: Cani kadın gözaltına alındı!

Alınan bilgiye göre olay, Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 226. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu öne sürülen Ş. Y. Güzel (31) ile eşi Rıdvan Güzel (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.