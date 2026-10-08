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Giriş Tarihi: 08.10.2026 16:43

Manisa’da eş dehşeti! Kocasını kurşun yağmuruna tuttu: Cani kadın gözaltına alındı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Rıdvan Güzel eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak vahşice katledildi. Çıkan tartışmada kocasını silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı. İşte detaylar…

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İHA İHA Yaşam
Manisa’da eş dehşeti! Kocasını kurşun yağmuruna tuttu: Cani kadın gözaltına alındı!
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Alınan bilgiye göre olay, Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 226. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu öne sürülen Ş. Y. Güzel (31) ile eşi Rıdvan Güzel (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

KOCASINI KURŞUN YAĞDIRARAK KATLETTİ

Tartışmanın büyümesiyle Ş. Y. Güzel, eşine ait tabanca ile Rıdvan Güzel'e 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Rıdvan Güzel'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

CANİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

Güzel'in cansız bedeni otopsi işlemleri ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken eşinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Eşinin ateş etmesi üzerine hayatını kaybeden Rıdvan Güzel'in 2 çocuk babası olduğu ve inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SALİHLİ #MANİSA

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Manisa’da eş dehşeti! Kocasını kurşun yağmuruna tuttu: Cani kadın gözaltına alındı!
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