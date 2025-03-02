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Giriş Tarihi: 2.3.2025 23:01 Son Güncelleme: 2.3.2025 23:04

Manisa'da evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki Günay yangında öldü

Manisa'da ailesi tarafından evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki Günay Bilgen yangında hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki Günay yangında öldü

Korkunç olay Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi 135. Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra evde 3 yaşındaki Günay Bilgen isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki Günay yangında öldü
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