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Giriş Tarihi: 12.11.2026 16:50

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaralandı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan ve takla atan kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaralandı!
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Manisa'da saat 14.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir yönüne seyir halinde olan M.V. B. (24) yönetimindeki 09 PG 798 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonette bulunan sürücü M.V.B. (24) ile S.B. (18), C.B. (43) ve A.B. (3) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ALAŞEHİR #MANİSA

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Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaralandı!
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