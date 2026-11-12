Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaralandı!

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonette bulunan sürücü M.V.B. (24) ile S.B. (18), C.B. (43) ve A.B. (3) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör