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Giriş Tarihi: 14.6.2024 23:31

Manisa'da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Sabri Akşen (78) ile eşi Hatice Akşen (78) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

DHA
Manisa’da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00 sıralarında Salihli-Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkisinde meydana geldi. Ziya D. (60) yönetimindeki otomobil, H.S.'nin (67) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, H.S.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Sabri Akşen ile eşi Hatice Akşen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ziya D. ile H.S. de sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akşen çiftinin cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti
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