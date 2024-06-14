Manisa’da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00 sıralarında Salihli-Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkisinde meydana geldi. Ziya D. (60) yönetimindeki otomobil, H.S.'nin (67) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, H.S.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Sabri Akşen ile eşi Hatice Akşen'in hayatını kaybettiğini belirledi.