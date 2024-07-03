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Giriş Tarihi: 3.7.2024 22:44 Son Güncelleme: 3.7.2024 22:53

Manisa'da firari cinayet şüphelisi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari şüpheli Ş.B. (20) isimli şahsı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yakaladı

Mehmet Ali ERBAŞ Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da firari cinayet şüphelisi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1 Temmuz 2024 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesindeki bir otel önünde meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelilerinden Ş.B. (20) isimli şahsı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yakaladı.

Ekiplerce Ş.B.'nin yapılan GBT sorgusunda, Kuşadası Sulh Ceza Hâkimliğince kasten öldürme suçundan yakalama emriyle arandığı tespit edildi. Şüpheli, gözaltına alınarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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Manisa'da firari cinayet şüphelisi yakalandı
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