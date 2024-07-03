Manisa’da firari cinayet şüphelisi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1 Temmuz 2024 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesindeki bir otel önünde meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelilerinden Ş.B. (20) isimli şahsı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yakaladı.
Ekiplerce Ş.B.'nin yapılan GBT sorgusunda, Kuşadası Sulh Ceza Hâkimliğince kasten öldürme suçundan yakalama emriyle arandığı tespit edildi. Şüpheli, gözaltına alınarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.