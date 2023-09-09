Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi Küme Evleri mevkisinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İşletmede depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü. 122'ye gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.





Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile orman yangını söndürme ekipleri, yangını yaklaşık 4 saat süren bir çalışma ile kontrol altına aldı. Ekiplerin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.