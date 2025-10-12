Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da kan donduran cinayet! Eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 12.10.2025 17:57 Son Güncelleme: 12.10.2025 17:58

Manisa'da kan donduran cinayet! Eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşini katleden şüpheli ise tutuklandı.

AA
Manisa’da kan donduran cinayet! Eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yılmazlar Mahallesi'ndeki evlerinde Hasibe A. (34) ile eşi Adıgüzel A. (55) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adıgüzel A, av tüfeğiyle eşini ağır yaraladı.

YARALI KADIN TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasibe A. kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÇİFTİN 3 ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Çiftin 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KATİL KOCA TUTUKLANDI

Adıgüzel A, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hayatını kaybeden Hasibe A.'nın cenazesinin memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da kan donduran cinayet! Eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz