Manisa’da korkunç kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.