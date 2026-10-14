Manisa'da liseli Efe'yi hayattan koparmıştı: Cezası belli oldu!

'UMUT VERİCİ BİR KARAR'

Kararı değerlendiren ailenin avukatı Ali Balcı, "İlk derece mahkemesinin, sanığın sabıkasız olmasına rağmen ceza uygularken alt sınırdan uzaklaşıp, 4 yıl hapis cezasına hükmetmesi ve istinaf dairesinin de bu kararı onaması, günümüzde cezasızlık algısının önüne geçen umut verici bir karar olmuştur. Nitekim günümüzde sıklıkla karşılaşıldığı üzere, trafik kazaları sonucu yakınlarını kaybeden insanların acıları; sanıkların kolayca serbest kalmaları nedeni ile bir kat daha artmaktadır. Ancak verilen bu karar ile trafikte dikkatsiz davranan sürücülerin başka masum insanların hayatları ile oynamasının bir nebze de olsa önüne geçilebilecektir" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör